Il ciclo di sviluppo di GTA 6 di più di 10 anni è possibile solo se ti chiami Rockstar

L'ex lead artist di Bethesda e attuale sviluppatore indie Nate Purkeypile ritiene che un gioco della portata di GTA 6 potrebbe essere "una scommessa molto rischiosa" per chiunque, tranne che per Rockstar Games . Insomma, solo la software house di Red Dead Redemption 2 può permettersi un ciclo di sviluppo di più di 10 anni e un budget per lo sviluppo che si vocifera essere di un miliardo di dollari.

Tempi infiniti

"Rockstar è uno dei pochi studi che ha il curriculum per dimostrare di potersi davvero prendere il tempo necessario su questi giochi," ha affermato in un'intervista concessa a Esports Insider.

Secondo lui, per molti sviluppatori questi progetti giganteschi "finiscono spesso semplicemente per andare in pezzi", citando anche il disastroso lancio di Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red, avvenuto dopo che lo studio si era espanso rapidamente e aveva aumentato enormemente la portata del gioco post The Witcher 3.

"Bisogna arrivarci gradualmente, a progetti così grandi, e gran parte dell'industria videoludica crolla quando vengono buttati troppi soldi su uno studio solo perché una persona ha lavorato una volta a qualcosa di successo," spiega. "Serve un team che abbia tutta quella conoscenza e che sia abituato a pubblicare giochi insieme. È una scommessa costosissima e, in generale, si è dimostrata una pessima scommessa."

Purkeypile è uno sviluppatore veterano, che ha pubblicato innumerevoli titoli tripla A con Bethesda, tra i quali Fallout 3, Fallout 4 e The Elder Scrolls V: Skyrim. "Quando sei già ben avviato e hai dimostrato il successo molte, moltissime volte, allora puoi iniziare a fare quello che sta facendo Rockstar," dice. "Ma credo che ci voglia davvero molto tempo per arrivare a quel punto."

Alla domanda sul futuro della serie Grand Theft Auto, Purkeypile afferma che gli piacerebbe vedere un ipotetico GTA 7 ambientato in Texas, con l'aggiunta di più elementi da immersive sim. Una scelta che farebbe sicuramente felici gli amanti dei giochi Arkane, così come chi spende grosse cifre nei server di roleplay di GTA Online e simili. Certo, va detto che molti giocatori potrebbero non esserci più quano uscirà GTA 7, considerando i tempi di sviluppo del sesto capitolo, ma staremo a vedere.