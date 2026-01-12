7

The Elder Scrolls 6 e Fallout 5 sarebbero in una brutta situazione a causa delle aspettative e di Skyrim

Secondo un ex Bethesda, The Elder Scrolls 6 e Fallout 5 sarebbero in una posizione davvero difficile, a causa delle aspettative dei fan dovute a Skyrim.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   12/01/2026
Le montagne di The Elder Scrolls VI
The Elder Scrolls VI
The Elder Scrolls VI
News

L'ex lead artist di Bethesda, Nate Purkeypile, ritiene che The Elder Scrolls 6 e Fallout 5 siano in una brutta posizione, a causa delle aspettative elevatissime dei fan e per colpa di The Elder Scrolls V: Skyrim, che ha raggiunto un picco su cui tutto viene confrontato. È anche per questo che ha deciso di lasciare Bethesda.

Purkeypile ha visto la reazione molto tiepida dei fan a Fallout 4 e quella spesso negative per Starfield. Anche i giudizi della critica sono stati contrastanti. Da questo è chiaro che la pressione sui prossimi giochi di Bethesda sarà enorme.

Confronto spietato

Ai microfoni di Esports Insider, Purkeypile ha risposto a diverse domande. Ad esempio gli è stato chiesto se, secondo lui, i team di sviluppo di The Elder Scrolls 6 e Fallout 5 si trovino in una sorta di situazione senza vincitori quando si tratta di soddisfare le aspettative dei fan dopo delle attese così lunghe. Purkeypile ha spiegato:

Dove sarà ambientato The Elder Scrolls VI?
Dove sarà ambientato The Elder Scrolls VI?

"Sì, e questo ha sicuramente influito sulla mia decisione di andarmene, perché Skyrim è uno dei dieci migliori giochi di tutti i tempi: come fai a superarlo?"

The Forgotten City, la recensione della mod diventata gioco The Forgotten City, la recensione della mod diventata gioco

"Se ci riescono, fantastico! E spero che sia un grande gioco," ha aggiunto Purkeypile, spiegando però che "anche se fosse solo allo stesso livello di Skyrim, ci sarebbero comunque tantissime persone a lanciare commenti pieni d'odio. Sono sicuro che ci saranno di nuovo minacce di morte. Tutte queste cose. È davvero triste che si sia arrivati a questo punto."

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
The Elder Scrolls 6 e Fallout 5 sarebbero in una brutta situazione a causa delle aspettative e di Skyrim