The Elder Scrolls 6 e Fallout 5 sarebbero in una brutta situazione a causa delle aspettative e di Skyrim

L'ex lead artist di Bethesda, Nate Purkeypile, ritiene che The Elder Scrolls 6 e Fallout 5 siano in una brutta posizione, a causa delle aspettative elevatissime dei fan e per colpa di The Elder Scrolls V: Skyrim, che ha raggiunto un picco su cui tutto viene confrontato. È anche per questo che ha deciso di lasciare Bethesda.
Purkeypile ha visto la reazione molto tiepida dei fan a Fallout 4 e quella spesso negative per Starfield. Anche i giudizi della critica sono stati contrastanti. Da questo è chiaro che la pressione sui prossimi giochi di Bethesda sarà enorme.
Confronto spietato
Ai microfoni di Esports Insider, Purkeypile ha risposto a diverse domande. Ad esempio gli è stato chiesto se, secondo lui, i team di sviluppo di The Elder Scrolls 6 e Fallout 5 si trovino in una sorta di situazione senza vincitori quando si tratta di soddisfare le aspettative dei fan dopo delle attese così lunghe. Purkeypile ha spiegato:
"Sì, e questo ha sicuramente influito sulla mia decisione di andarmene, perché Skyrim è uno dei dieci migliori giochi di tutti i tempi: come fai a superarlo?"
"Se ci riescono, fantastico! E spero che sia un grande gioco," ha aggiunto Purkeypile, spiegando però che "anche se fosse solo allo stesso livello di Skyrim, ci sarebbero comunque tantissime persone a lanciare commenti pieni d'odio. Sono sicuro che ci saranno di nuovo minacce di morte. Tutte queste cose. È davvero triste che si sia arrivati a questo punto."