The Elder Scrolls 6 e Fallout 5 sarebbero in una brutta situazione a causa delle aspettative e di Skyrim

L'ex lead artist di Bethesda, Nate Purkeypile, ritiene che The Elder Scrolls 6 e Fallout 5 siano in una brutta posizione, a causa delle aspettative elevatissime dei fan e per colpa di The Elder Scrolls V: Skyrim, che ha raggiunto un picco su cui tutto viene confrontato. È anche per questo che ha deciso di lasciare Bethesda.

Purkeypile ha visto la reazione molto tiepida dei fan a Fallout 4 e quella spesso negative per Starfield. Anche i giudizi della critica sono stati contrastanti. Da questo è chiaro che la pressione sui prossimi giochi di Bethesda sarà enorme.