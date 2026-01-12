Il presidente di Nintendo ribadisce i piani per film e corti e non esclude degli anime

La società ha già espresso in passato la volontà di ampliare la propria presenza nel settore dei film, puntando a una cadenza regolare di nuove produzioni . Per ora sono confermati Super Mario Galaxy - Il Film , in arrivo ad aprile, e l'adattamento live action di The Legend of Zelda , previsto per il 2027. Dopo il grande successo del primo film di Mario, però, è chiaro che Nintendo ha altri progetti in cantiere, alcuni dei quali potrebbero essere già in sviluppo dietro le quinte.

Shuntaro Furukawa , presidente di Nintendo , ha parlato dei progetti futuri della compagnia nel campo cinematografico e dei contenuti animat i basati sulle sue IP più celebri.

Altri corti animati dopo Close to You

Intervistato da Kyoto Shimbun, Furukawa ha spiegato che per Nintendo è essenziale essere coinvolta direttamente nella produzione dei film fin dalle fasi di pianificazione e sviluppo, sottolineando come l'attenzione al dettaglio che contraddistingue l'azienda non riguardi solo i videogiochi, ma anche cinema e merchandising.

"Attraverso questo approccio coerente tra tutte le nostre tipologie di prodotti, conquistiamo gradualmente la fiducia dei clienti, e questo porta non solo a far conoscere i nostri personaggi, ma a trasformare le persone in veri fan", ha dichiarato (tramite traduzione dal giapponese).

"Pur non ignorando i profitti a breve termine, il nostro obiettivo principale è aumentare la visibilità dei personaggi al di fuori dei giochi. I film ci permettono di raggiungere anche chi vive in regioni dove le console non sono ancora diffuse. Se possibile, vorremmo creare una struttura che ci consenta di continuare a produrre film anche oltre questi due."

Tra i progetti extra-videoludici rientrano anche i corti animati, come "Close to You" dedicato ai Pikmin. Il filmato è stato realizzato da Nintendo Pictures, studio precedentemente noto come Dynamo Pictures e acquisito nel 2022. Furukawa ha rivelato che l'acquisizione è avvenuta durante la produzione del primo film di Mario, con l'obiettivo di dotarsi di un team interno capace di ampliare la notorietà dei personaggi senza necessariamente puntare sempre a grandi produzioni cinematografiche.

"Di recente abbiamo pubblicato due brevi video con protagonisti i personaggi di Pikmin e, osservando la risposta del pubblico, abbiamo percepito il potenziale per sviluppare futuri contenuti video", ha aggiunto. "I videogiochi, con il passare del tempo, inevitabilmente si scontrano con dei limiti: ad esempio, alcuni software più vecchi smettono di essere giocabili quando cambiano le generazioni hardware. Un vantaggio dei contenuti video, invece, è che se sono validi possono essere apprezzati a lungo su molte piattaforme diverse."

A Furukawa è stato infine chiesto se Nintendo stia valutando l'idea di trasformare una delle sue IP in una serie anime, come già accaduto con Pokémon e, in passato, con F-Zero GP Legend nel 2003 e l'anime di Kirby nel 2001.

"Penso che arrivare a quel punto sarebbe piuttosto impegnativo", ha risposto, precisando però che, se fosse possibile "creare opere distintive e uniche per Nintendo", potrebbe diventare un obiettivo da considerare nel lungo periodo. Insomma, al momento non ci sono piani concreti, ma Nintendo non esclude alcuna possibilità.