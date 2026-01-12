5

Il teaser della seconda stagione di One Piece su Netflix presenta i Baroque e Nico Robin

Vediamo il teaser trailer della seconda stagione della serie dal vivo di One Piece, che mostra i Baroque con Nico Robin.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   12/01/2026
Nico Robin

Netflix ha pubblicato il teaser trailer ufficiale della seconda stagione della serie dal vivo di One Piece, in arrivo sulla piattaforma il 10 marzo, in cui facciamo la conoscenza dei Baroque (o Baroque Works) e vediamo in azione Nico Robin (interpretata da Lera Abova), quando ancora non era proprio amichevole verso Luffy e la sua ciurma.

Il teaser

Il video dura quasi due minuti e mostra alcune sequenze delle nuove puntate della serie, compresi dei combattimenti. La Baroque viene presentata per quella che è, ossia un'organizzazione di assassini.

La descrizione ufficiale del video non è particolarmente rivelante, ma introduce il sottotitolo dell'intera stagione: Verso la rotta maggiore.

"Luffy e i pirati di Cappello di Paglia salpano alla volta della straordinaria Rotta Maggiore, un leggendario tratto di mare dove pericolo e meraviglie sbucano da ogni angolo. Mentre viaggiano attraverso questo mondo imprevedibile alla ricerca del tesoro più grande del mondo, incontreranno isole bizzarre e una schiera di nuovi formidabili nemici."

Il nuovo video di One Piece Stagione 2 mostra Chopper e tutte le sue doppiatrici, anche quella italiana Il nuovo video di One Piece Stagione 2 mostra Chopper e tutte le sue doppiatrici, anche quella italiana

Anche senza troppi dettagli, immaginiamo che i fan della serie sappiamo bene cosa li aspetta. A questo punto non ci resta che attendere le puntate per scoprire se saranno all'altezza di quelle della prima stagione.

#Netflix
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il teaser della seconda stagione di One Piece su Netflix presenta i Baroque e Nico Robin