Metà delle Xbox Series X|S è stata venduta nei primi 18 mesi, PS5 le ha doppiate

In attesa del prossimo resoconto finanziario della casa giapponese, si stima infatti che PlayStation 5 abbia ormai superato gli 82,5 milioni di unità , mentre sono anni che Xbox fa segnare cali costanti nelle vendite.

PS5 potrebbe aver superato le vendite di PSP e Game Boy Advance

Sappiamo tuttavia che a settembre 2022 Sony ha venduto 25 milioni di PS5 , realizzando dunque numeri più che doppi rispetto a quelli registrati da Microsoft quasi nello stesso intervallo di tempo e aumentando ulteriormente il gap andando avanti.

Secondo i dati rivelati da Stanley, si tratta di oltre 12 milioni di console vendute in più di quaranta paesi. Con le ultime stime che parlano di 27-30 milioni di unità totali fra Xbox Series X e Xbox Series S piazzate finora, tale cifra corrisponde a quasi la metà della base installata.

Mark Stanley, ex Vice President of Global Expansion, Hardware, & Studios Integration presso Microsoft, ha riportato su LinkedIn che quasi la metà di tutte le Xbox Series X|S è stata venduta nei primi diciotto mesi .

Xbox Game Pass non ha funzionato?

Come riportato di recente, il 2025 è stato l'anno peggiore di sempre per le vendite di Xbox nel Regno Unito e negli altri mercati la piattaforma Microsoft non ha fatto molto meglio, risultando incapace di recuperare terreno nonostante la killer application rappresentata da Xbox Game Pass.

La successiva dismissione delle esclusive ha probabilmente inflitto un ulteriore colpo all'hardware di Xbox, che sembra sia stato ormai messo in secondo piano da Microsoft stessa, più intenzionata a vendere i propri servizi che non le proprie console.