Masters of Albion ha una data di uscita, è il nuovo gioco di Peter Molyneux

22cans ha annunciato la data di uscita di Masters of Albion. Il nuovo "god game" firmato da Peter Molyneux, autore di Fable, Black & White e Dungeon Keeper, arriverà su PC tramite Steam il 22 aprile alle 19:00 italiane.

L'annuncio è accompagnato da un trailer che mostra nuove sequenze dedicate alla gestione del villaggio: dalla costruzione degli edifici all'organizzazione dei lavoratori, fino all'esplorazione del mondo circostante. Viene inoltre mostrato il doppio approccio ai combattimenti e l'esplorazione, che possono essere affrontati sia impersonando direttamente un eroe in terza persona (anche un cane volendo!), sia intervenendo dall'alto con la celebre "mano divina", utile per scagliare oggetti, evocare magie o piazzare strutture difensive.