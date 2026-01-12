Masters of Albion ha una data di uscita, è il nuovo gioco di Peter Molyneux

22cans ha annunciato la data di uscita di Masters of Albion. Il nuovo "god game" firmato da Peter Molyneux, autore di Fable, Black & White e Dungeon Keeper, arriverà su PC tramite Steam il 22 aprile alle 19:00 italiane.
L'annuncio è accompagnato da un trailer che mostra nuove sequenze dedicate alla gestione del villaggio: dalla costruzione degli edifici all'organizzazione dei lavoratori, fino all'esplorazione del mondo circostante. Viene inoltre mostrato il doppio approccio ai combattimenti e l'esplorazione, che possono essere affrontati sia impersonando direttamente un eroe in terza persona (anche un cane volendo!), sia intervenendo dall'alto con la celebre "mano divina", utile per scagliare oggetti, evocare magie o piazzare strutture difensive.
Gestione di giorno, combattimenti di notte
Ambientato nel suggestivo e insidioso regno di Albion, il gioco alterna due anime ben distinte. Durante il giorno assume le forme di un gestionale profondo, in cui espandere il villaggio, assegnare ruoli ai cittadini, ottimizzare la produzione e personalizzare ogni edificio. Le scelte compiute in questa fase influenzano direttamente la sopravvivenza della comunità.
Con il calare della notte, invece, l'atmosfera cambia radicalmente: il villaggio viene assediato da non morti e altre creature ostili e il gioco cambia completamente di ritmo e registro. Qui il giocatore può passare in un attimo dal controllo diretto del proprio personaggio, scelto tra gli abitanti del villaggio, all'intervento dall'alto tramite il cursore a forma di mano, utile per teletrasportarsi rapidamente, manipolare l'ambiente e scatenare incantesimi devastanti.