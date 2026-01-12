Avengers: Doomsday vedrà il ritorno di un'attrice, rivela un autore

Il leggendario autore degli X-Men, Chris Claremont, ha rivelato in un podcast che Avengers: Doomsday vedrà il ritorno di un'attrice che finora sembrava non far parte del cast del film, ma che a quanto pare farà la propria comparsa.

Stiamo parlando di Famke Janssen, che ha interpretato il ruolo di Jean Grey nella trilogia originale prodotta da Fox e che abbiamo ritrovato in un delizioso cameo anche nel finale di X-Men: Giorni di un Futuro Passato.

Le parole pronunciate da Claremont sono difficilmente equivocabili: nella clip qui sotto l'autore parla della resa visiva dei costumi degli X-Men nei fumetti e nei film, quindi dice che "la cosa più meravigliosa (di Avengers: Doomsday, NdR) è che hanno riportato il cast originale, inclusa Famke."

Certo, considerando il drammatico teaser dedicato agli X-Men la sensazione è che purtroppo il tempo a loro disposizione nel film sarà ben poco e molti pensano che verranno utilizzati come vittime sacrificali per consolidare l'immagine del Dottor Doom di Robert Downey Jr.