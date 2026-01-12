Avengers: Doomsday vedrà il ritorno di un'attrice, rivela un autore

Il leggendario autore degli X-Men, Chris Claremont, ha rivelato in un podcast che Avengers: Doomsday vedrà il ritorno di un'attrice che finora sembrava non far parte del cast del film, ma che a quanto pare farà la propria comparsa.
Stiamo parlando di Famke Janssen, che ha interpretato il ruolo di Jean Grey nella trilogia originale prodotta da Fox e che abbiamo ritrovato in un delizioso cameo anche nel finale di X-Men: Giorni di un Futuro Passato.
Le parole pronunciate da Claremont sono difficilmente equivocabili: nella clip qui sotto l'autore parla della resa visiva dei costumi degli X-Men nei fumetti e nei film, quindi dice che "la cosa più meravigliosa (di Avengers: Doomsday, NdR) è che hanno riportato il cast originale, inclusa Famke."
Certo, considerando il drammatico teaser dedicato agli X-Men la sensazione è che purtroppo il tempo a loro disposizione nel film sarà ben poco e molti pensano che verranno utilizzati come vittime sacrificali per consolidare l'immagine del Dottor Doom di Robert Downey Jr.
Ci saranno anche altri ritorni eccellenti?
Con la conferma del ritorno di Famke Janssen da parte di Chris Claremont, è possibile che ci siano altri nomi non ufficializzati finora ma che in qualche modo ritroveremo in Avengers: Doomsday, complice anche una durata che stando ad alcuni rumor potrebbe superare abbondantemente le tre ore.
Sappiamo infatti da tempo che Kelsey Grammer (Bestia), Kelsey Grammer (Xavier), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica) e James Marsden (Ciclope) saranno della partita, con l'aggiunta di Channing Tatum (Gambit), ma a questo punto si aprono spiragli anche per Halle Berry (Tempesta), Anna Paquin (Rogue) e Shawn Ashmore (Uomo Ghiaccio).