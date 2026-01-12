Il nuovo trailer di Nioh 3 presenta la SteelBook Launch Edition

Koei Tecmo e Team Ninja hanno pubblicato un nuovo trailer di Nioh 3 che presenta la SteelBook Launch Edition, un'edizione speciale che includerà appunto una custodia steelbook, due DLC bonus (Lucky Tanuki Tetsuke Charm e Kusagani Netsuke Charm) e ovviamente una copia del gioco.

L'elemento più interessante è rappresentato proprio dalla custodia steelbook, che come si può vedere è caratterizzata da un pregevole artwork "ripiegato" fra le due facciate, che mostra il protagonista dell'avventura nella sua versione samurai, con tanto di katana in pugno, mentre osserva lo scenario.

Abbiamo parlato di "versione samurai" non a caso, visto che Takechiyo Tokugawa, il protagonista di Nioh 3, può passare in qualsiasi momento dallo stile samurai allo stile ninja, a tutto vantaggio dello spessore del sistema di combattimento di questo nuovo capitolo della serie.

I due stili possiedono infatti repertori di mosse differenti e un approccio unico all'azione che sarà possibile miscelare durante le battaglie per dare vita a combinazioni di colpi assolutamente spettacolari e devastanti.