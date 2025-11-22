Nioh 3: il Team Ninja ci ha svelato i retroscena del gioco

Abbiamo intervistato Fumihiko Yasuda e Kohei Shibata del Team Ninja: i due producer di Nioh 3 ci hanno raccontato la storia del progetto e gli obiettivi che si prefigge.

Al di là dei gusti e delle preferenze personali, non si può fare a meno di ammettere che Koei Tecmo sia una vera e propria forza della natura. Solo nel 2025, considerando l'interezza del portfolio, ha pubblicato dieci videogiochi ad alto budget: c'è stato un nuovo capitolo di Dynasty Warriors, un nuovo Ninja Gaiden, hanno pubblicato da poco Hyrule Warriors, lo studio Gust ha portato avanti i suoi lavori su Atelier e adesso all'orizzonte si staglia la figura di Nioh 3, probabilmente uno dei progetti più importanti gestiti dal Team Ninja. Ora, guardando soprattutto all'industria dei videogiochi occidentale, si tratta di una lineup a dir poco impressionante, anche e soprattutto perché questi prodotti sono stati tutti accolti in maniera positiva, saziando la fame delle rispettive nicchie di pubblico. Ma com'è possibile, in un periodo storico come questo, poter contare su una simile potenza di fuoco? "Il fatto è che i giapponesi lavorano davvero molto duramente... Ahah, sto scherzando!". Ci ha risposto così Fumihiko Yasuda, General Producer di Nioh 3 nonché figura chiave nella supervisione di molte delle ultime opere del Team Ninja. "Sapete, in realtà penso che nei casi recenti i tempi di sviluppo sono stati diversi, i progetti sono partiti in momenti diversi, ed è capitato per caso che uscissero tutti più o meno nello stesso periodo. Nioh 3 lo stiamo sviluppando noi, Ninja Gaiden 4 l'ha fatto Platinum Games e noi l'abbiamo solamente supervisionato, Hyrule Warriors è sviluppato da un altro nostro studio di livello AAA, mentre all'inizio dell'anno c'è stato Dynasty Warriors di Omega Force. Abbiamo molti team diversi che stanno lavorando a titoli diversi, e questa ovviamente è la motivazione principale. Però bisogna considerare che internamente per tutti questi giochi abbiamo usato il nostro motore proprietario: questa cosa ci conferisce la capacità di accumulare conoscenza, di condividere il know-how fra tutti i brand e gli studi diversi, ampliando molto il potenziale di quel che possiamo fare. Credo che questo ci abbia davvero aiutato a rendere il nostro processo di creazione dei giochi molto più efficiente". Yasuda e Shibata sono proprio i membri del Team Ninja che hanno presentato al mondo Nioh 3 Al momento nel futuro del Team Ninja c'è solamente Nioh 3, terzo capitolo della trilogia avviata nel 2017 che ha di fatto segnato l'interezza del corso moderno di Koei Tecmo, tracciando le regole di un nuovo "genere" d'azione che si è riflesso in molte delle produzioni contemporanee. Nioh 3 è un videogioco particolare, perché sembra racchiudere nei suoi confini tutte le recenti ispirazioni dello studio, traendo lezioni da esperimenti come Rise of the Ronin e Wo Long: Fallen Dynasty per produrre un'opera davvero completa. Ed è proprio per questa ragione che abbiamo intervistato Fumihiko Yasuda e il producer Kohei Shibata; per farci raccontare tutti i retroscena alle spalle di uno dei progetti più importanti della compagnia.

Che cos'è Nioh 3 e quali sono i suoi obiettivi "Se avete percepito che Nioh 3 è una sintesi degli esperimenti compiuti nei giochi recenti, vi ringrazio del complimento, siamo felici che questo si sia percepito", afferma Yasuda. "Tra Nioh 1 e Nioh 2 sono trascorsi circa due o tre anni, mentre tra Nioh 2 e Nioh 3 ne sono trascorsi almeno sei, portando a un processo di sviluppo sensibilmente più lungo. Durante quel periodo, molti membri del team hanno potuto fare tantissima esperienza lavorativa sugli altri videogiochi Koei Tecmo. E questo era proprio ciò a cui miravo per questa produzione: volevamo che i membri del team potessero acquisire tanta esperienza lavorando su altri giochi per poi riportarla a casa per la creazione di Nioh 3. Spero che sia qualcosa che anche gli altri giocatori riusciranno a percepire, fa molto piacere che ve ne siate resi conto". Nioh 3 adotta una struttura open-field caratterizzata da mappe molto più aperte del solito In effetti Nioh 3 si presenta proprio come una sintesi di tutte le lezioni apprese nel corso degli ultimi anni, nel bene e nel male: se, da una parte, s'incontra l'apprezzata meccanica di deviazione introdotta da Wo Long: Fallen Dynasty, dall'altra la struttura non adotta più l'interpretazione completamente open-world come quella di Rise of the Ronin. "Sapete, fra Nioh 1 e 2 ci siamo concentrati sull'evoluzione del gameplay action", continua Yasuda. "Ovviamente abbiamo fatto lo stesso anche con Nioh 3, lavorando sugli Yokai e introducendo il sistema di combattimento da Ninja, ma in questo caso volevamo accettare la sfida di evolvere qualcosa che non avesse a che fare solamente con l'azione. Questa è la ragione per cui abbiamo creato la struttura open-field di Nioh 3". Il terzo capitolo della serie adotta per l'appunto la struttura open-field: non è un open-world in senso stretto, ma una serie di mappe aperte e interconnesse che si possono esplorare liberamente, con l'obiettivo che non diventino dispersive. "Sapete, fino a Nioh 2 i nostri giochi in un certo senso erano molto focalizzati sulle missioni, erano molto densi, molto difficili, ma quando riuscivi a superare un ostacolo c'era una grande sensazione di esaltazione. E quella ovviamente c'è ancora. Ma con questo capitolo volevamo anche aumentare molto la libertà nell'esplorazione, migliorare l'esplorazione stessa e incrementare le cose che si possono fare al di là dell'azione pura. Se dovessi definire Nioh 3 lo descriverei come un gioco d'azione Sengoku molto difficile, ma con un altissimo grado di libertà. Questo era il genere d'evoluzione che avevamo in mente per la serie". Il tempio Mibu a Kyoto, nel periodo Bakumatsu, corrotto dal Crucible Viene da chiedersi, a questo punto, quanto esperimenti come Rise of the Ronin abbiano giocato un ruolo in tale scelta, perché l'esclusiva console PlayStation ha ricevuto le principali critiche proprio in relazione al mondo aperto, fra l'altro un genere di struttura che ultimamente sta facendo molta fatica a produrre esperienze convincenti. Questa volta a prendere la parola è Shibata: "Sin dall'inizio dello sviluppo di Nioh 3 nel 2019 volevamo che fosse in un ambiente aperto. Rise of the Ronin si fondava molto sull'esplorazione di un Giappone realistico, nel suo caso la struttura open-world ci stava davvero bene. Nioh, però, non si basa su quel genere di mondo: non è tradizionale, storico, realistico. C'è un'atmosfera infernale, c'è l'influenza del Crucible, è una visione del mondo molto più brutale". "Pensiamo alla struttura di Nioh: è un gioco basato sul combattimento, l'attenzione si concentra sull'azione e sulle battaglie. Poi ci sono altri elementi: si possono imboccare percorsi diversi per attraversare i livelli, e si può inserire molta libertà in un'esplorazione più semplice per renderla scorrevole. Abbiamo pensato che una struttura open-field, anziché completamente open-world, avrebbe aiutato molto le sensazioni che volevamo trasmettere. So che definire un open-field rispetto a un open-world suona complicato. Diciamo che le mappe aperte sono molto più adatte a una serie come Nioh, sono perfette per costruire e creare un gameplay denso, davvero denso di attività, rispetto all'open-world classico". Il periodo Sengoku ha atmosfere completamente diverse Quando ci siamo trovati per le mani Nioh 3 per la prima volta, ci ha sfiorato l'idea che il Team Ninja volesse seguire un cammino simile a quello che FromSoftware ha scelto con Elden Ring, che attraverso la struttura aperta è stato in grado di rivolgersi a un pubblico molto più ampio del solito; Shibata ci ha svelato che qualche influenza c'è stata, ma le loro idee erano chiare sin dal principio. "Molti di noi, me compreso, apprezzano i giochi Souls e molti nel team hanno giocato a Elden Ring. Sicuramente potrebbe aver avuto qualche influenza, ma non è stata la ragione principale: è un po' difficile dire da dove venga l'ispirazione e quale sia la logica, ma credo sia nata nel momento in cui abbiamo iniziato a progettare la mappa. Volevamo assicurarci che fosse aperta, ma non così aperta da offrire troppe opzioni, da far perdere i giocatori. Abbiamo dovuto capire quale fosse il giusto livello di libertà nell'esplorazione, in modo tale che non fosse né eccessivo né carente. L'azione doveva rimanere il cuore del gioco, così come la tensione, anche incrementando l'esplorazione: questo equilibrio ci ha portato all'open-field".