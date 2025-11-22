Silent Hill f è stato un grande successo e Konami vuole espandere ancora la serie

I risultati finanziari di Konami riguardano l'anno fiscale 2026 e in particolare il periodo tra il primo aprile e il 30 settembre 2025, durante il quale Konami Group Corporation ha fatto segnare una delle migliori performance della compagnia, guidata soprattutto dalla divisione Digital Entertainment Business.

Dai report finanziari di Konami emerge che Silent Hill f è considerato un grande successo , cosa che spinge il publisher e prendere in considerazione una ulteriore espansione della serie con altri capitoli , oltre ai progetti già annunciati in precedenza.

Ci saranno altri Silent Hill oltre a quelli annunciati

Konami ha riferito che Silent Hill f ha ricevuto un'accoglienza "estremamente positiva" e che ha superato un milione di copie vendute nei primi due giorni sul mercato, come avevamo già visto in precedenza, rappresentando un traguardo di vendite davvero notevole, con un andamento migliore anche di Silent Hill 2.

Anche grazie a questi risultati, Konami ha intenzione di investire maggiormente nella proprietà intellettuale in questione, al di là dei progetti in sviluppo e già annunciati.

"Stiamo lavorando al remake del primo Silent Hill oltre al nuovo capitolo Silent Hill: Townfall", riferisce Konami nel documento, con altri piani per espandere la serie oltre a questi titoli in futuro: "Konami continuerà a lavorare su altri titoli nella serie di Silent Hill, che siano amati dai nostri fan in tutto il mondo".

In base ai dati finanziari, i ricavi sono aumentati del 22,1% rispetto all'anno precedente, con profitti operativi cresciuti del 29%. Ottimi risultati in particolare nelle divisioni gaming and system, amusement e Sports.

Tra le iniziative di maggior rilievo viene segnalato anche il lancio di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. La serie Metal Gear ha superato i 65,1 milioni di unità vendute in totale, mentre la serie Silent Hill è arrivata a oltre 13 milioni di copie.