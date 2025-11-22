0

Samsung Galaxy S25 Ultra da 256 GB o 1 TB è al minimo storico su Amazon

Tra le offerte del Black Friday di Amazon troviamo lo smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra in diverse varianti al prezzo più basso di sempre.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   22/11/2025
Su Amazon è disponibile il Samsung Galaxy S25 Ultra in diverse colorazioni e tagli che si adattano ad ogni esigenza. Per comodità, riepiloghiamo di seguito le versioni disponibili al prezzo più basso di sempre. Se sei interessato, basterà cliccare sul box sottostante per visualizzare il prodotto e procedere con l'acquisto. Ogni prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del Galaxy S25 Ultra

Lo smartphone è dotato del processore Snapdragon 8 Elite e display Dynamic Amoled 2x da 6,9 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con adattatore da 45 W, in grado di passare da 0 al 65% in 30 minuti.

Per quanto concerne il comparto fotografico, è presente una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP, una principale da 200 MP e una frontale da 12 MP. Non mancano diverse funzioni basate sull'intelligenza artificiale in grado di aiutare l'utente con diverse attività quotidiane.

