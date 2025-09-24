La data di uscita di Nioh 3 è stata annunciata con un trailer dallo State of Play

Durante lo State of Play di Sony, Koei Tecmo e Team Ninja ha presentato un nuovo trailer di Nioh 3 e svelato la data di uscita del gioco. Sarà disponibile su PS5 e PC (Steam) a partire dal 6 febbraio , come tra l'altro suggerito da un'inserzione pubblicata prima del tempo da Amazon Japan.

A caccia di Yokai

Nioh 3 è il nuovo capitolo dell'acclamata serie action GDR di Team Ninja. Il gioco ancora una volta è ambietato nel Giappone feudale, infestato da yokai e spiriti maligni.

Una delle novità più interessanti è la possibilità di alternare in tempo reale due stili di combattimento: samurai e ninja. Lo stile samurai mantiene l'approccio tecnico e potente dei titoli precedenti, mentre quello ninja introduce agilità, furtività e nuove combo dinamiche. Il gioco promette ambienti più aperti e meno lineari, con un sistema di esplorazione più fluido e interattivo.