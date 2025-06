Nioh 3, abbiamo provato il nuovo titolo di Team Ninja che rivoluziona la saga

La prova è comunque molto corposa, dal momento che dura oltre due ore, introduce una marea di novità e ci dà già la possibilità di scorrazzare per il mondo di gioco, prendendo confidenza con il nuovo sistema di stili di combattimento del personaggio e facendo i conti con le nuove zone. Non tutto fila liscio, sintomo di un bilanciamento non proprio certosino della difficoltà, ma quello che abbiamo visto ci ha in gran parte convinti.

A sorpresa nel corso del PlayStation State of Play del 4 giugno, Team Ninja ha presentato Nioh 3 con un ricco video di gameplay e l'annuncio di una demo a tempo, giocabile fino al 18 giugno , data in cui sarà rimossa dal negozio. Si tratta, come tiene a precisare il titolo al momento dell'avvio, di un software ancora in pieno sviluppo, che potrebbe differire da quello che avremo tra le mani nel primo trimestre del 2026. È anche per questo motivo che la demo è stata denominata "alpha".

Di tutti i videogiochi che, nel corso degli anni, hanno cercato di attingere alla formula dei Souls di FromSoftware, Nioh è stato uno dei pochi a imporsi con una propria identità , così forte da andare oltre la dichiarata ispirazione a Dark Souls. Probabilmente è grazie al suo immaginario ben definito, alla volontà di intrecciare la narrazione con la Storia giapponese, al sistema di combattimento action d'eccellenza, e anche alla costante voglia di rinnovarsi, come dimostrano le nette differenze tra il primo e il secondo capitolo. Ecco, Nioh si è ritagliato una fetta di appassionati che ne hanno apprezzato tutte le sfumature e che ora sono chiamati a far fronte a ulteriori sconvolgimenti in questo terzo capitolo.

Breath of the ninja

C'è un momento di questa demo di Nioh 3 che è una citazione piuttosto esatta del celebre incipit di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il nostro protagonista si affaccia da un'altura posizionandosi proprio sull'orlo della roccia mentre scruta un orizzonte vastissimo. La promessa implicita al videogiocatore è che potrà esplorare quello spazio integralmente. Sia in Zelda che in Nioh 3, il significato sembra il medesimo: la formula è cambiata, ora avrete molta più libertà d'approccio rispetto al passato.

Questo stravolgimento arriva un po' a sorpresa perché chiude una lunga sezione in cui le cose, almeno a livello di struttura delle mappe, non sembravano così differenti dagli altri capitoli. Nioh e Nioh 2, infatti, si differenziavano dalla serie di FromSoftware per la loro struttura a missioni, che a volte erano ambientate anche in arene piccolissime, con obiettivi ben definiti. Nioh 3 inizia allo stesso modo: una mappa tendenzialmente lineare, dei nemici da affrontare in un percorso che conduce inevitabilmente al boss di turno.

C'è da dire che già questa prima parte di Nioh 3 presenta delle forti differenze rispetto al passato. La più evidente è l'alternanza dei due stili di combattimento del personaggio: samurai e ninja. Il primo è un militare addestrato che affronta con diligenza il nemico faccia a faccia, e non è così diverso dal sistema degli altri due Nioh; il ninja invece preferisce un approccio più veloce e possibilmente furtivo, ma sacrifica una delle caratteristiche principali della serie, ovvero il recupero del Ki con la pressione del tasto al momento giusto.

Attaccare gli avversari alle spalle ci permette di iniziare lo scontro con un grande vantaggio

Questa meccanica, che resta a esclusivo appannaggio del samurai, permette di recuperare buona parte della stamina una volta effettuata una combo. Per ottenere questo vantaggio bisogna premere un tasto appena dopo aver portato l'ultimo colpo. Il che conferisce al combattimento un ritmo che detta del tutto lo scambio di colpi con il nemico, ed è sicuramente una delle meccaniche identitarie di Nioh.

Il ninja sostituisce questo recupero con un'agilissima schivata che gli permette di uscire immediatamente dalla portata del colpo avversario. Questo significa che samurai e ninja combattono in modo completamente diverso, ed ecco la notizia migliore: si può passare da uno stile all'altro con un solo tasto. Anzi, questa transizione è incentivata dal momento che è l'unico modo di contrastare alcuni dei colpi nemici, e che alcune combo prevedono esplicitamente il passaggio da una posizione all'altra.

Samurai e ninja convivono nel nostro personaggio, ma hanno due equipaggiamenti distinti

In continuità con il sistema della saga Nioh, il samurai utilizza diverse stance delle armi per attaccare da varie posizioni. Quella intermedia è bilanciata, quella alta è potente, ma molto lenta e vi espone a finestre d'attacco che il nemico potrebbe sfruttare, e quella bassa è debole ma veloce. Il ninja invece è deputato all'uso del ninjutsu: shuriken, incantesimi e pergamene sono il suo pane quotidiano. È un po' come se i due stili avessero due compiti distinti: al ninja spettano l'avvicinamento e la mobilità, al samurai il confronto diretto e il controllo del campo. La volontà di separare questi due modelli di gioco si ritrova anche nel fatto che i due stili hanno equipaggiamenti completamente diversi. Armi primarie, secondarie, talismani e armature fanno parte di due loadout indipendenti, che trasformano il nostro eroe in ben due personaggi distinti a tutti gli effetti.