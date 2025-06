Nioh 3 è open world? Team Ninja dice che preferisce un termine diverso

Allo State of Play di Sony di giugno Team Ninja ha presentato il terzo capitolo della sua saga di giochi di ruolo d'azione, Nioh 3, con un trailer e rendendo disponibile una demo per i giocatori PS5. Come ci si può aspettare, questo nuovo capitolo porta con sé una serie di novità e una di questa è una struttura più aperta che, però, il team non vuole definirlo come "open world".

L'informazione arriva dal general producer Fumihiko Yasuda e dal producer Kohei Shibata, i quali hanno dichiarato che Nioh 3 deve piuttosto essere considerato un "open field", ovvero non un gioco a mondo aperto ma a campo aperto.