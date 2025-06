Nothing Headphone (1) debutta insieme a Nothing Phone (3): ecco la data di lancio ufficiale

Nothing si prepara a un'estate di grandi novità. Il prossimo 1° luglio, la giovane azienda britannica presenterà ufficialmente le Nothing Headphone (1), le prime cuffie over-ear del marchio. Dopo il successo degli auricolari Ear (1) e dei successivi modelli, Nothing punta ora a conquistare anche il segmento delle cuffie full-size, promettendo una combinazione di design innovativo e qualità audio di livello superiore. Il CEO Carl Pei ha confermato la data di lancio in un recente annuncio, spiegando che le nuove cuffie arriveranno insieme al Nothing Phone (3), il prossimo top di gamma dell'azienda. Questo lancio congiunto riflette la strategia di Nothing di creare un ecosistema di prodotti integrati e dallo stile inconfondibile.

Partnership con KEF per l’audio premium Per alzare l'asticella nel settore audio, Nothing ha stretto una collaborazione con KEF, azienda britannica leader nella produzione di altoparlanti e dispositivi audio di alta qualità. Grazie a questa partnership, le Nothing Headphone (1) saranno co-branded con KEF, con l'obiettivo di offrire un'esperienza sonora che possa rivaleggiare con i modelli più prestigiosi presenti sul mercato. Le Nothing Headphone (1) Secondo le prime informazioni diffuse, le cuffie si distingueranno per un design trasparente, fedele all'estetica del brand, e per una qualità audio all'altezza delle aspettative dei puristi del suono. Nonostante manchino dettagli ufficiali sul prezzo, indiscrezioni parlano di un costo intorno ai 299 dollari, con disponibilità prevista a partire da settembre.