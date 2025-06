Le prime immagini e i dettagli di Nioh 3 confermano l'uscita su PC

Sono state pubblicate le prime immagini di Nioh 3, tratte dalla pagina Steam del gioco che conferma l'uscita anche su PC, oltre che su PS5, all'inizio del 2026: un approccio che Team Ninja e Koei Tecmo hanno voluto mantenere, a quanto pare.

Sempre dalla piattaforma digitale Valve arrivano dettagli interessanti, che parlano stavolta in maniera chiara di open world per quanto concerne la struttura degli scenari: un cambiamento non da poco per la serie, che potrebbe senz'altro trarre spunti inediti da questo elemento.

"In questo tenebroso mondo dei samurai incontrerai formidabili yokai, esplorerai villaggi dall'atmosfera sinistra ove alberga l'oscurità e lotterai contro la nefasta presenza del 'Crogiolo'", si legge nella sinossi pubblicata sulla pagina Steam di Nioh 3.

Sempre la sinossi ribadisce la presenza di diversi stili di combattimento, lo Stile Samurai e lo Stile Ninja, che sarà possibile alternare rapidamente al fine di adattarsi alle capacità dei vari nemici che incontreremo lungo il cammino.