PlayStation Plus vedrà l'arrivo di diversi classici, questa estate

È tuttavia ancora presto per l'annuncio degli altri titoli che andranno ad arricchire il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a giugno: per quelli se ne parlerà fra una decina di giorni.

I giochi "gratis" per PS4 e PS5 del PlayStation Plus Essential di giugno sono disponibili

Durante lo State of Play è stato annunciato che questa estate arriveranno diversi classici su PlayStation Plus , all'interno del catalogo riservato agli abbonati di livello Premium: nomi importanti, che faranno senz'altro la gioia dei nostalgici.

Non solo classici

Non ci sono solo classici all'orizzonte di PlayStation Plus, ad ogni modo: gli abbonati di livello Extra e Premium vedranno l'arrivo il prossimo 17 giugno di FBC: Firebreak, che abbiamo provato qualche giorno fa: il nuovo sparatutto competitivo di Remedy Entertainment ambientato negli scenari di Control.

Non è finita: il 19 agosto sarà disponibile nel catalogo anche Sword of the Sea, il gioco degli autori di Abzu e The Pathless che promette un'esperienza dallo stile peculiare, tra fasi esplorative e movimenti in stile skateboard.