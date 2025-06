Cyberpunk 2077 Ultimate Edition costa poco su Instant Gaming per PC: include tutti gli extra

Se ancora non avete avuto modo di vivere le incredibili avventura di Cyberpunk 2077 la versione Ultimate Edition si trova ora in promozione in versione PC tramite Instant Gaming. Potete infatti ottenere il videogioco a circa 37€ invece di 90€. Si tratta della versione che include anche l'espansione e tutta un'altra serie di extra. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo indicato calcola già l'IVA, che non viene invece mostrata nella pagina prodotto fino a quando non raggiungete il pagamento. Precisiamo che questo è un codice per GOG.com (ovvero la piattaforma di CD Projekt), non per Steam.