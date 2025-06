Nioh 3 è stato annunciato per PS5, la demo è disponibile già adesso

Il primo stile resta fedele alla tradizione della serie, ma introduce novità interessanti come Arts Proficiency, che potenzia le arti marziali, e Deflect, un sistema di parata reattiva che trasforma ogni scontro in un duello all'ultimo sangue. Lo stile Ninja invece privilegia l'agilità e l'imprevedibilità: si salta, si schiva, si attacca da lontano.

In arrivo all'inizio del 2026 , il nuovo capitolo della serie action RPG ci catapulta ancora una volta nel suo Giappone feudale oscuro e inquietante, in cui orde di demoni si sono insediate fra gli eserciti per controllare il territorio. Chi li affronterà?

Nioh 3 è stato annunciato per PS5 da Team Ninja e Koei Tecmo nel corso dello State of Play, con una sorpresa inaspettata: è già disponibile una demo del gioco ed è possibile scaricarla fin da ora dal PlayStation Store.

Maggiore libertà

La novità più rilevante di Nioh 3 risiede tuttavia nella sua struttura a campo aperto, che abbandona l'approccio a missioni per abbracciare una formula fatta di di villaggi infestati, aree maledette e battaglie improvvise.

L'esperienza include The Crucible, una sfida pensata per mettere alla prova anche i veterani più temerari, e un editor del personaggio (come in Nioh 2) che consentirà di plasmare il proprio avatar.