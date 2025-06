007 First Light in azione durante lo State of Play

In occasione dello State of Play di questa sera, è stato pubblicato un filmato cinematografico di 007 First Light, il nuovo gioco di IO Interactive, basato sulla licenza ufficiale del celebre personaggio nato dalla penna di Ian Fleming. Non si è visto il gameplay, ma il video è finito con la promessa che verrà mostrato in occasione del Summer Game Fest. Quindi non manca molto per vederlo in azione. Inoltre è stato svelato l'anno di uscita: il 2026.