Ghost of Yotei si mostra allo State of Play con un nuovo brevissimo trailer

Il filmato ci mostra la protagonista davanti a un fuoco che fissa un villaggio in lontananza e sembra comunicare con un lupo ringhiante. Purtroppo non vediamo molto se non che ci possiamo aspettare una presentazione del gameplay nel mese di luglio .

Allo state of State of Play di Sony abbiamo avuto il modo di vedere il trailer di Ghost of Yotei , il nuovo gioco di Sucker Punch e seguito di Ghost of Tsushima.

Il video di Ghost of Yotei

Ricordiamo che la data di uscita di Ghost of Yotei su PS5 è fissata per il 2 ottobre di quest'anno, quindi Sony e Sucker Punch hanno tutto il tempo per pubblicizzare il gioco e proporre presentazioni più massicce: è credibile però che abbiano ritenuto necessario almeno citare il gioco e far sapere al pubblico che non si sono affatto dimenticato di esso e che tra non troppo tempo potremo rivederlo.

Ghost of Yotei sarà ancora una volta un gioco d'azione in terza persona a mappa aperta che ci porterà in una nuova ambientazione con un nuovo personaggio che cerca vendetta.

