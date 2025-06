Metal Gear Solid Delta: Snake Eater si è mostrato in un nuovo gameplay trailer allo State of Play

In occasione dello State of Play di giugno è tornato a farsi vedere con un gameplay trailer anche Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il remake del terzo capitolo della celebre serie di Hideo Kojima elaborato da Konami come degna attualizzazione del celebre stealth action.

Il gioco ha una data di uscita fissata per il 28 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, dunque a questo punto non manca molto al lancio del titolo in questione, che si presenta sempre più convincente a ogni comparsa, almeno come via di mezzo tra fedeltà all'originale e modernizzazione tecnologica.

Dopo aver visto nelle settimane scorse la nuova introduzione di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, interamente rifatta per l'occasione dall'autore dell'intro originale, vediamo dunque una nuova dose di gameplay assortito.