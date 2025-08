I fan hanno amato la demo di Nioh 3 e il team spiega tutti i miglioramenti previsti

Prima di tutto, secondo Team Ninja la demo ha ottenuto in indice di approvazione del 90,9% . Inoltre, il 62,7% dei giocatori hanno apprezzato la grafica, mentre il 80,5% ha apprezzato lo stile di combattimento da Samurai mentre il 80,1% ha apprezzato lo stile di combattimento da Ninja.

Poco tempo fa è stata resa disponibile una demo di Nioh 3 , uno dei giochi di punta di Team Ninja, e ora il team di sviluppo ha condiviso online qual è l'opinione media dei giocatori e ha anche indicato i miglioramenti che possiamo aspettarci per il gioco completo.

Cosa migliorerà nella versione finale di Nioh 3

In base al feedback ricevuto, Team Ninja ha deciso di fare una serie di miglioramenti, ovvero:

Migliorare i comandi in risposta alle numerose richieste dei giocatori.

Migliorare le aree problematiche nella reattività dei comandi.

Rendere i comandi più personalizzabili aggiungendo opzioni.

Modificare i pattern di attacco e i nemici che erano irragionevolmente difficili.

Aggiungere e migliorare la visibilità del tutorial.

Modificare le prestazioni e il bilanciamento di varie azioni.

Migliorare la qualità complessiva della grafica di sfondo.

Migliorare la visibilità e il bilanciamento dei livelli e del campo aperto e rendere gli elementi di esplorazione più facili da comprendere e più equilibrati.

Rendere meno fastidiose le notifiche e gli altri elementi che appaiono sullo schermo durante il combattimento e rendere possibile chiudere tali notifiche tramite l'input di un pulsante/tasto.

Migliorare il bilanciamento degli elementi di progressione.

Migliorare la qualità della modalità multigiocatore.

Si parla poi di miglioramenti per i controlli di gioco, l'uso della abilità speciali, del level design, dei nemici e anche del tutorial.

"Faremo del nostro meglio per usare questi sondaggi con lo scopo di introdurre aggiustamenti e miglioramenti così che tutti gli utenti saranno in grado di godersi la versione finale del gioco al meglio", ha spiegato lo sviluppatore in un commento sul sito ufficiale.

Ricordiamo che Nioh 3 è pianificato per il lancio su PS5 e PC a inizio 2026. Anche noi abbiamo provato la demo e vi abbiamo detto cosa ne pensiamo.