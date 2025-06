Mercato delle GPU AIB: NVIDIA in testa, AMD scende all’8% mentre Intel resta allo 0% nel Q1 2025

Arrivano le statistiche del primo trimestre 2025 sul mercato dei PC, con NVIDIA in testa, seguita da AMD e Intel. La prima ha iniziato il 2025 con una quota di mercato del 92% , riferendoci in particolar modo al settore delle GPU AIB. Di seguito trovate tutti i dettagli in merito.

NVIDIA domina il mercato delle GPU AIB

I dati arrivano da Jon Peddie Research e si riferiscono al primo trimestre del 2025. Secondo le statistiche, NVIDIA è in testa vantando un aumento dell'8,5%. AMD è scesa del 7,3%, quindi si attesta ad appena l'8%. Infine, le quote di Intel scendono dell'1,2%, attestandosi di conseguenza allo 0%.

Le statistiche

In quest'ultimo caso, purtroppo, nonostante il lancio delle GPU Battlemage serie B (quarto trimestre del 2024), le quote di mercato non hanno subito variazioni particolarmente positive. Discorso diverso per NVIDIA, che ha lanciato un grande numero di GPU, come la serie RTX 50, seguita da AMD con la linea RDNA 4.

Per quanto riguarda il mercato delle CPU desktop, si parla di una diminuzione del 14,5% su base annua, -20,6% su base trimestrale. Il primo trimestre del 2025 ha però registrato un'impennata dell'8,4%.