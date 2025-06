Clair Obscur: Expedition 33, 5 JRPG da giocare se il titolo Sandfall vi ha depresso

La trama è poi delicatissima, quasi un anime di altri tempi. Nel primo gioco interpretiamo un giovanotto che vorrebbe diventare un eroe e che sarà costretto a farlo per salvare il mondo da un potente stregone. Nel secondo titolo, ambientato mille anni dopo, la posta in gioco si fa più alta e i toni diventano più adulti, ma entrambi i giochi targati Game Arts sono contraddistinti da una scrittura brillante, personaggi pittoreschi e ottimamente caratterizzati, tantissime scene a cartoni animati d'intermezzo e una colonna sonora pazzesca . Se cercate qualcosa di veramente vintage, ma spensierato e pieno di ottimismo, Lunar è il perfetto contraltare a Clair Obscur.

Lunar: Silver Star Story e Lunar: Eternal Blue (la compilation include entrambi) sono due JRPG anni '90 che sicuramente hanno amato anche i buongustai di Sandfall Interactive. Il sistema di combattimento immediato e intuitivo è un balsamo per i nostri spiriti stressati da Simon: non ci sono abilità da scegliere, i personaggi imparano gli incantesimi solo aumentando di livello e noi dobbiamo solo decidere quando usarli durante gli scontri a turni, che restano comunque impegnativi soprattutto in Eternal Blue.

Cominciamo dalla Lunar Remastered Collection , se non altro perché è appena uscita e quindi potrebbe essere facile da recuperare. Nella nostra recensione vi abbiamo parlato di un titolo iconico che avrebbe meritato una riedizione più sofisticata, ma se state cercando un JRPG retrò colorato, vivace e, soprattutto, semplice da giocare , per riprendervi dopo i combattimenti all'ultima parata di Clair Obscur, non dovreste proprio guardare oltre.

La varietà di personaggi, stili e incantesimi fa il resto... ma come si comporta il gioco nel complesso? Tales of Graces f è in una posizione un po' particolare perché, pur lodando il sistema di combattimento, gli appassionati del genere hanno sempre guardato di sottecchi la trama e i personaggi, però la storia a tinte young adult, che racconta le peripezie di un gruppo di amici che vediamo crescere e maturare, è esattamente quello che ci interessa. Tales of Graces f Remastered è un anime shonen a metà tra il fantasy e la fantascienza che spunta praticamente ogni stereotipo esistente.

Uno dei Tales più sottovalutati nella lunga storia della serie Bandai Namco potrebbe essere il JRPG perfetto per cominciare a superare il lutto di Clair Obscur, grazie in special modo al sistema di combattimento action fortemente incentrato sulle schivate : le nostre azioni dipendono infatti da una risorsa che si ricarica in vari modi, ma soprattutto schivando alla perfezione gli attacchi nemici. Nelle mani di un buon giocatore, le battaglie di Tales of Graces f diventano un saggio di danza; non a caso, moltissimi fan ritengono questa iterazione del sistema di combattimento la migliore tra tutti i Tales usciti fino a oggi.

Mario e Luigi: Fraternauti alla carica!

Per quanto possa sembrare strano, Clair Obscur deve moltissimo a Super Mario RPG: il titolo Squaresoft del 1996 - una vera e propria combinazione di talenti irripetibile - ha influenzato tantissimo il genere, soprattutto per via dei combattimenti a turni interattivi, durante i quali si premono i pulsanti al momento giusto per infliggere più danni o ridurre quelli in arrivo. Negli anni quel gioco in particolare non ha avuto un seguito vero e proprio, quanto una progenie spirituale: Paper Mario e Mario & Luigi.

Mario & Luigi: Fraternauti alla carica! ha un sistema di combattimento in stile Clair Obscur

Fraternauti alla carica è solo l'ultima iterazione di una serie amatissima, specialmente per la follia che la contraddistingue: parliamo di veri e propri GDR ambientati nell'universo in continua espansione di Mario, quindi non esattamente una scrittura shakespeariana, ma comunque in grado di esaltare la follia di ogni situazione con dialoghi assurdi, giochi di parole esilaranti e personaggi che, grazie alla grafica in cel shading, sembrano cartoni animati.

Stare a parlare della storia ha poco senso: è il gameplay che brilla davvero, grazie a numerose fasi platform - che funzionano meglio di quelle di Clair Obscur, poco ma sicuro - e rompicapi ambientali, minigiochi come se piovessero, e combattimenti divertentissimi: bisogna imparare gli schemi di attacco dei nemici per reagire correttamente, schivando, parando o contrattaccando ciascuno di essi. Se sentite la mancanza dei combattimenti di Clair Obscur ma non volete impegnarvi intellettualmente in una storia strappalacrime, Mario & Luigi: Fraternauti alla carica è una valida opzione.