Elden Ring Nightreign ha concluso la manutenzione dei server: dovrebbe aver risolto i problemi del matchmaking

"La manutenzione dei server di Elden Ring Nightreign si è conclusa e le funzionalità online sono tornate alla normalità ", ha scritto FromSoftware nel messaggio riportato qui sotto, "Grazie per la vostra pazienza, Limveld attende".

FromSoftware ha infatti effettuato una manutenzione server nelle ore scorse, ovvero una serie di aggiornamenti ma applicati dal lato della piattaforma online, che dunque non hanno influito direttamente sul software installato sulle console e i PC dei giocatori, ma che dovrebbero avere degli effetti concreti per tutti.

Elden Ring Nightreign ha presentato alcuni problemi relativi al matchmaking nel corso della settimana scorsa, quando i giocatori si sono riversati in massa all'interno del gioco e l'infrastruttura evidentemente non è riuscita a mantenersi completamente stabile, ma la cosa dovrebbe essersi risolta con la recente manutenzione dei server .

Un problema dato dal troppo successo?

Elden Ring Nightreign ha avuto un successo devastante al lancio, con una grande quantità di giocatori online che probabilmente hanno creato un sovraccarico e aggravato i problemi legati iniziali al matchmaking.



Come abbiamo visto, il gioco ha già raggiunto un risultato di vendite impressionante, con oltre 3,5 milioni di copie vendute dopo cinque giorni sul mercato, confermandosi dunque un grande successo.

Questo però non l'ha tenuto al sicuro da qualche inconveniente tecnico, anzi trattandosi di un gioco incentrato sul multiplayer online la grande popolarità ha aggravato alcuni aspetti, come la lunga attesa per trovare delle partite disponibili e problemi di instabilità.

Dopo una prima soluzione artigianale suggerita da FromSoftware, la recente manutenzione dovrebbe dunque aver risolto in maniera più profonda gli inconvenienti, in attesa di riscontri.