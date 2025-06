TSMC domina il mercato dei chip, secondo il CEO: “Le aziende non hanno altra scelta”

TSMC, produttore indipendente di semiconduttori, è il re indiscusso del settore . A dichiararlo è il CEO: per quanto le altre aziende possano cercare di competere, TSMC vincerà sempre la corsa ai chip e le grandi aziende non potranno fare altro che continuare a scegliere i suoi prodotti. Queste sono le dichiarazioni dell'amministratore delegato Dr. C.C. Wei. Ecco tutti i dettagli.

In occasione dell'assemblea annuale degli azionisti, il CEO si è dimostrato fermamente convinto e ha spiegato anche le motivazioni. Sebbene eventuali aziende possano soddisfare altri clienti, i servizi offerti da TSMC sono molteplici e alla fine tutta la concorrenza, inevitabilmente, finirebbe per rifornirsi sempre dalla stessa fonderia .

Diverse collaborazioni

Nel frattempo, TSMC e Google avrebbero siglato una partnership volta a produrre SoC su misura per i prossimi Pixel. Questa collaborazione dovrebbe includere anche il Pixel 14 e dovrebbe durare tra i 3 e i 5 anni. Apple, invece, si affida a TSMC da diversi anni per la realizzazione dei suoi chip proprietari, ma secondo alcune voci la società avrebbe introdotto alcuni aumenti (fino al 10%) sul costo dei wafer, ovvero i componenti in silicio su cui vengono impressi i chip per smartphone.

TSMC è tra le aziende più importanti nel settore dei semiconduttori

Ciò significherebbe quindi un ipotetico aumento dei prezzi degli iPhone, ma per ora queste voci non sono state ancora confermate.

Ad ogni modo, Hygon e Sugon hanno deciso di sfidare i giganti (AMD, NVIDIA e Intel) per competere nel settore dei chip. L'obiettivo è quello di avere un'indipendenza tecnologica grazie a soluzioni avanzate e nuove tecnologie, senza più alcuna limitazione.