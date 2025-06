Elden Ring Nightreign prende la testa delle classifiche giapponesi, Xbox Series X vende meno di PS4

Settimana di passaggio per le classifiche giapponesi, stilate come sempre dalla rivista Famitsu, in attesa dell'arrivo di Nintendo Switch 2, che inizierà a sparigliare gli equilibri dalla prossima settimana. Intanto troviamo Elden Ring Nightreign per PlayStation 5 in prima posizione, seguito da FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time per Nintendo Switch. In terza posizione appare ancora l'ultimo gioco di FromSoftware, in questo caso in versione PlayStation 4.

Guardando all'hardware, si segnala soprattutto l'ultima posizione di Xbox Series X, le cui vendite sono ormai sottotraccia, tanto da aver fatto peggio di PlayStation 4 con l'edizione con disco. Quella digitale ha fatto poco meglio, ma siamo sotto le cento unità vendute, sommando entrambe. In testa troviamo Nintendo Switch OLED, con PlayStation 5 che agguanta la seconda posizione, non riuscendo quest'ultima a sfruttare il vantaggio del cambio generazionale di Nintendo.