Svelati i primi set LEGO One Piece basati sulla serie Netflix, data di uscita e prezzi

Il Gruppo LEGO ha svelato la prima linea di prodotti LEGO One Piece, basati sulla serie tv prodotta da Netflix e Tomorrow Studios, e ha dato il via ai preordini in vista del lancio nei negozi.

Il debutto è fissato all'1 agosto in Europa, con i set che permetteranno ai fan di rivivere le scene iconiche degli episodi della prima stagione dello show live-action. Tutti i prodotti includeranno uno o più degli otto poster "Wanted" collezionabili che raffigurano i pirati più famosi della serie.