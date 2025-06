Chopper è il protagonista del nuovo teaser trailer della Stagione 2 di One Piece di Netflix

La seconda stagione della serie live action di One Piece è stata tra i protagonisti del Tudum 2025 di Netflix, dove per l'occasione è stato mostrato un teaser trailer che presenta finalmente Tony Tony Chopper, una delle prossime aggiunte della ciurma di Cappello di Paglia.

In precedenza Netflix ci aveva stuzzicato mostrandoci solo le spalle e l'iconico cappello di questa simpatica renna antropomorfa, mentre nel nuovo filmato un timidissimo e impacciato Chopper scambia qualche battuta con il pubblico, dando appuntamento ai fan al 2026 per la messa in onda degli episodi della Stagione 2.