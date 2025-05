Vediamo uno spiraglio di One Piece: Stagione 2 in un video con la Loguetown della serie live action Netflix

Netflix sta preparando il lancio di One Piece: Stagione 2 con il prosieguo dell'adattamento live action della serie di manga/anime da parte di Eiichiro Oda, e in attesa di un trailer o altri materiali ufficiali possiamo intanto dare un'occhiata a uno spiraglio della nuova stagione con un video che mostra la Loguetown (o Rogue Town, come nel manga in italiano) ricostruita dal vero per la versione televisiva.

Alla fine della Stagione 1 la ciurma di Cappello di Paglia ha praticamente appena avviato la propria lunga avventura alla ricerca della Rotta Maggiore, e nella Stagione 2 vedremo dei luoghi diventati storici per la serie di manga e anime, come appunto la città in questione, che qui viene chiamata Loguetown con una traslitterazione diretta dalla versione giapponese.

Si tratta dell'ultima destinazione della rotta sul Mare Orientale prima di entrare definitivamente sulla Rotta Maggiore, ed è una grande città posta su un'isola dell'arcipelago Polestar, diventata famosa anche perché nella sua piazza è stato giustiziato Gol D. Roger.