Un gioco di Warhammer 40.000 sta per essere rimosso da Steam

L'editore Slitherine ha annunciato che a partire dal 19 maggio, Warhammer 40.000: Sanctus Reach non sarà più disponibile su Steam . Il gioco sarà rimosso insieme a tutti i DLC. Quindi, se volete acquistarlo, dovete sbrigarvi. Fortunatamente, chi possiede il gioco non ha niente da temere , perché potrà continuare a giocarci anche dopo la rimozione dalla vendita.

Dove comprarlo in sconto

Uscito nel 2017 e sviluppato da Straylight Entertainment, Warhammer 40.000: Sanctus Reach è uno strategico a turni di pregevole fattura: ambientato nel mondo di Warhammer 40.000, vanta due enormi campagne single player e decine di unità perfettamente ricostruite. Naturalmente i DLC ampliano il tutto.

Uno dei campi di battaglia del gioco

Nel caso in cui decidiate di acquistarlo dopo la rimozione da Steam, potrete comunque farlo, ma su GOG, dove il gioco rimarrà disponibile e dove, oltretutto, è attualmente in offerta. Lo potete acquistare con ben l'80% di sconto, quindi a soli 5,59 euro invece di 27,99 euro.

In forte sconto anche i DLC: Legacy of the Weirdboy costa 2,99 euro invece di 9,99 euro (-70%), Horrors of the Warp costa 4,50 euro invece di 14,99 euro (-70%) e Sons of Cadia costa 4,50 euro invece di 14,99 euro (-70%). Insomma, con meno di 20 euro potete portarvi a casa l'esperienza completa.

Per usufruire dell'offerta, basta andare sulla pagina del gioco.