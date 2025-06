Addio alle password: la Gen Z spinge per un futuro più sicuro online, passkey e altri metodi d'accesso

Ciò che è emerso è che l'utenza più giovane predilige metodi di autenticazione e accesso alle varie piattaforme diversi, più sicuri e all'avanguardia: su tutti le passkey e i social sign-in predominano rispetto a password o verifica in due passaggi.

Il cambiamento, nel mondo della sicurezza digitale pare essere dietro l'angolo e ogni giorno si compiono dei passettini importante per girarlo completamente quest'angolo. Le novità più interessanti arrivano direttamente dalla generazione più giovane, la cosiddetta "Gen Z" che ha mostrato, secondo un recente studio condotto da Google stessa, delle tendenze particolari in relazione al loro rapporto con il concetto di sicurezza.

Il confronto con le altre generazioni

Il confronto con le altre generazioni - definite come Baby Boomer, Gen X e parte dei Millenials - ha fatto emergere delle grosse differenze, sia in termini di conoscenze e sia in termini di preferenza d'utilizzo di alcuni metodi.

Password

Se da un lato vi sono degli utenti che rimangono ancorati all'uso di password e/o verifica in due passaggi (2FA), dall'altro vi è il vero volto di questo cambiamento, la cosiddetta "Generazione Z" che predilige utilizzare strumenti come le passkey o gli accessi tramite Apple, Google e Facebook. Questo, però, mostra anche una certa pigrizia nella gestione delle password e della propria sicurezza.