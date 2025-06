Xbox Game Pass svela i giochi di giugno, con EA Sports FC 25, Crash Bandicoot 4 e Warhammer: Space Marine

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha annunciato i nuovi giochi che andranno ad arricchire il catalogo di Xbox Game Pass Standard, Ultimate e PC Game Pass nella prima metà di giugno.

Si tratta di una line-up davvero scoppiettante e con tanti giochi di spessore. Include, tra gli altri, anche EA Sports FC 25, The Alters, FBC Firebreak, la remaster di Warhammer 40.000: Space Marine, FBC: Firebreak e Crash Bandicoot 4. Insomma, considerando anche l'abbuffata di maggio, sembra proprio che Microsoft voglia tenervi incollati allo schermo, altro che giornate in spiaggia! Inoltre, è probabile che domenica durante l'Xbox Games Showcase verranno svelate ulteriori novità in arrivo per il servizio, segnatevi questa e le altre dirette del Summer Game Fest sul calendario.