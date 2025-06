AMD Zen 6 avvistata in AIDA64: arrivano i primi indizi sul lancio, previsto per il 2026

Arrivano prime conferme, seppur velate, sulle nuove CPU AMD Zen 6. Sia le versioni client che server sono state infatti aggiunte all'elenco di AIDA64 , software di analisi dei componenti hardware. In realtà si tratterebbe di un'ulteriore prova, basti pensare alla patch Zen 6 per Linux. Secondo le informazioni registrate, pare che le CPU arriveranno nel 2026. Ecco tutti i dettagli.

Gli indizi sul periodo di lancio

Stando allo screenshot riportato da un leaker, pare che AIDA64 abbia già aggiunto il supporto alle CPU, precisamente con la versione beta 7.99.7801 di AIDA64 Extreme. Per il momento è disponibile la versione più recente, ovvero la 7.99.7805 datata 5 giugno.

Presumibilmente il lancio sul mercato dovrebbe avvenire nel 2026, dato che in genere avviene l'anno successivo rispetto all'aggiunta di nuovi componenti hardware al database. Tuttavia, si tratta di informazioni non ancora confermate, quindi vi aggiorneremo non appena avremo maggiori novità in merito.