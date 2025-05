I driver Linux delle nuove GPU AMD sono già disponibili, ben prima dell'uscita delle nuove schede video

AMD ha pubblicato un aggiornamento importante per i sistemi operativi Linux, introducendo il supporto per tre delle sue schede grafiche più recenti , ancor prima del loro debutto ufficiale sul mercato consumer e professionale. L'aggiornamento, identificato dalla versione speciale 25.10.1, si distingue dalle usuali release stabili per Windows, sottolineando la specificità del suo target.

I driver AMD 25.10.1 per Linux

La pubblicazione di questo driver, avvenuta senza troppo clamore il 21 maggio, coincide con l'annuncio da parte di AMD delle nuove schede Radeon RX 9060 XT e Radeon PRO W9700. Questa tempistica non è casuale: l'azienda ha voluto assicurare il supporto completo per la piattaforma ROCm (Radeon Open Compute platform) fin dal giorno della presentazione di questi nuovi prodotti. Sebbene la Radeon RX 9060 XT sia attesa per il lancio il 5 giugno e la Radeon PRO W9700 per luglio, gli utenti Linux che potrebbero tecnicamente già utilizzare queste GPU, beneficiando di un supporto software anticipato.

Le note relative al nuovo aggiornamento

Tale approccio permette agli sviluppatori e agli utenti professionali di iniziare a integrare le nuove GPU nei loro flussi di lavoro senza attendere la disponibilità commerciale. Un aspetto particolarmente interessante di questo aggiornamento, poi, è la menzione della Radeon RX 9070 GRE, una scheda originariamente destinata esclusivamente al mercato cinese. La sua inclusione nel driver suggerisce la possibilità di una futura espansione della sua disponibilità a livello globale, anche se AMD non ha ancora fornito comunicazioni ufficiali in merito.

Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto molti youtuber e siti hanno accusato NVIDIA di aver tentato di manipolare le recensioni della GeForce RTX 5060.