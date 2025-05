Il cosplay di Psylocke da Desiluted è una replica perfetta della super-eroina di Marvel Rivals

Dai buoni vecchi X-Men, ma in particolare nella versione vista di recente in Marvel Rivals, arriva questo nuovo cosplay di Psylocke da parte di Desiluted, che anche in questo caso risulta davvero bellissima nella reinterpretazione della celebre super-eroina armata di katana e con il costume da combattimento classico.

Elizabeth "Betsy" Glorianna Braddock, questo il lungo nome del personaggio in questione, è ben più nota come Psylocke, diventata col tempo uno dei personaggi più noti dell'universo di X-Men, nonostante un ruolo non sempre centrale nelle storie del gruppo di super-eroi mutanti.

La combattente ha iniziato a conquistarsi un ruolo di rilievo come elemento di supporto per il fratello Captain Britain nella prima serie di X-Men, ma poi si è ritagliata progressivamente un ruolo sempre più centrale. Buona parte del suo successo, probabilmente, è dovuto anche al suo innegabile fascino: Psylocke si presenta sempre come una combattete veloce e abile, in grado di usare arti marziali, spada e ovviamente i suoi poteri speciali.