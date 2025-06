Il cosplay di Yuna da Final Fantasy 10 di peachmilky è un grande classico realizzato alla perfezione

Final Fantasy è una serie che va avanti da quasi quaranta anni e, tra alti e bassi, ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo. Ogni fan ha il suo capitolo della serie preferito e che tiene particolarmente a cuore. Nel caso di peachmilky_ si tratta di Final Fantasy 10, vediamo il suo cosplay di Yuna.

Yuna è la protagonista femminile di Final Fantasy 10. Figlia del grande evocatre Braska, intraprende un pellegrinaggio verso le rovine di Zanarkand per ottenere l'Invocazione Suprema e sconfiggere Sin, una creatura distruttiva considerata la punizione divina per i peccati dell'umanità, e portare un breve periodo di pace a Spira. È determinata, altruista e disposta a sacrificarsi per il bene comune. Durante il viaggio, il suo incontro con Tidus cambia profondamente la sua visione del mondo, portandola a mettere in discussione le tradizioni di Yevon e a cercare una nuova strada per salvare Spira.