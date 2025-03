TSMC annuncia un investimento da 100 miliardi di dollari nella produzione di chip negli Stati Uniti

Il colosso taiwanese dei semiconduttori espanderà la produzione negli USA con due nuove fabbriche, portando a cinque il numero totale di impianti in Arizona.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), il più grande produttore di semiconduttori al mondo, ha annunciato un investimento record di 100 miliardi di dollari per ampliare la produzione di chip negli Stati Uniti. Durante una conferenza stampa, il presidente Donald Trump ha confermato che i fondi saranno destinati alla costruzione di due nuovi impianti di produzione a Phoenix, Arizona, che si aggiungeranno ai tre già pianificati in precedenza. L'annuncio segna un'espansione significativa rispetto ai 65 miliardi di dollari già impegnati dall'azienda per la realizzazione delle prime tre fabbriche in Arizona. Inoltre, l'amministrazione statunitense ha supportato il progetto con 6,6 miliardi di dollari di finanziamenti attraverso il CHIPS Act, un programma volto a rafforzare l'industria tecnologica americana e ridurre la dipendenza dai produttori asiatici.

Obiettivo: chip più avanzati e nuovi posti di lavoro TSMC ha già avviato la produzione di chip a 4 nanometri nel suo stabilimento in Arizona, mentre le future fabbriche saranno progettate per produrre chip con tecnologia a 2 nanometri o più avanzata entro la fine del decennio. Questo investimento non solo permetterà di migliorare la competitività degli Stati Uniti nel settore tecnologico, ma contribuirà anche alla creazione di migliaia di posti di lavoro ben retribuiti. Una sede di TSMC Durante l'evento, il CEO di TSMC, C.C. Wei, ha sottolineato l'importanza di questo progetto: "Stiamo producendo il chip più avanzato mai realizzato su suolo americano con il successo del nostro primo impianto. Continueremo a investire per creare migliaia di posti di lavoro e produrre numerosi chip dedicati all'intelligenza artificiale."