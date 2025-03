Il cosplay di A2 da Sladkoslava riprende il fascino glaciale dell'androide di Nier: Automata e lo reinterpreta

Il motivo del successo di Nier: Automata in ambito cosplay è facilmente intuibile, basta vedere i numerosi esempi usciti finora: basandosi su un cast di personaggi carismatici e affascinanti , in particolare per quanto riguarda le ragazze/ginoidi combattenti, queste figure rimangono facilmente impresse nell'immaginario comune e forniscono molte fonti d'ispirazione.

La A2 di Sladkoslava

Oltre alla protagonista B2, tra i soggetti preferiti c'è indubbiamente anche la qui presente A2: d'altra parte, entrambe sono caratterizzate da un design molto accattivante, per così dire.

In questo caso, l'esperta Sladkoslava non solo ha ripreso alcuni elementi caratteristici del personaggio originale in maniera veramente perfetta, come la capigliatura e il concept generale del particolare abito in simil-pelle nera, ma ha anche aggiunto alcuni elementi personali.



In particolare, la modella ha introdotto una maggiore apertura sulla parte davanti del costume, facendolo di ventare ancora più succinto di quello standard, ma rimanendo comunque in linea con lo stile particolare.

