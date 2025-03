Assassin's Creed Shadows è in pre-scaricamento su Xbox già ora: vediamo quanti GB pesa

Assassin's Creed Shadows sarà disponibile il 20 marzo 2025, dopo vari rimandi serviti per ottimizzare il gioco e assicurarsi un lancio di qualità che non rischi di allontanare i giocatori a causa di problemi tecnici. Ora, inoltre, abbiamo la conferma definitiva che il gioco non subirà un ritardo dell'ultimo secondo, visto che la versione Xbox è in fase di prescaricamento .

Il peso di Assassin's Creed Shadows su Xbox

Come potete vedere qui sotto, il gioco d'azione a mappa aperta ambientato in Giappone pesa al momento 109,36 GB. Non si tratta di un peso piuma, ma non è troppo strano per un videogioco di questo tipo, che deve supportare grandi regioni e tanti elementi a schermo con un buon livello di dettaglio.

La foto del pre-scaricamento di Assassin's Creed Shadows su Xbox

Va precisato che non è detto che questo sia il peso definitivo del videogioco. È possibile che nel corso delle settimane che ci separano dalla pubblicazione Ubisoft introduce degli aggiornamenti. Questi potrebbero aumentare il peso totale del videogioco o, magari persino diminuirlo se il team riuscisse a comprimere in modo più efficace certi frammenti dei film.

Precisiamo anche che spesso ci sono delle differenze tra le varie versioni di un videogioco. È possibile che la versione PC e la versione PS5 abbiano pesi differenti, anche solo di uno o due GB. La versione PlayStation per il momento non è in fase di pre-scaricamento.

In attesa di altre novità in merito vi segnaliamo che Assassin's Creed Shadows in realtà permetterà di eliminare i nemici con un solo colpo in furtività, ecco come.