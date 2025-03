Acer Nitro 17 con RTX 4060 e schermo da 17,3” in offerta su Amazon

L'Acer Nitro 17 AN17-42-R4N0, con Ryzen 9 8945HS, RTX 4060 e display QHD 165Hz, è disponibile su Amazon a 1.499,00€ , con un risparmio di 400€ rispetto al prezzo originale di 1.899€. Puoi trovarlo cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. Questa promozione è una delle migliori disponibili per un notebook gaming di fascia alta, con specifiche all'avanguardia e hardware ottimizzato per il gaming competitivo . Il laptop è venduto e spedito da Amazon, con la possibilità di reso gratuito entro 14 giorni. Il prezzo di 1.499,00€ lo rende un affare, considerando le prestazioni elevate e la qualità del pannello IPS QHD a 165Hz.

Potenza da desktop in un laptop gaming da 17,3”

L'Acer Nitro 17 è progettato per offrire un'esperienza di gioco fluida e reattiva, grazie al processore AMD Ryzen 9 8945HS e alla GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6. Questo setup consente di giocare in QHD a dettagli elevati, sfruttando DLSS 3.5 e Ray Tracing per immagini ultra realistiche. La frequenza di aggiornamento a 165Hz garantisce movimenti fluidi e senza tearing, migliorando la precisione nei giochi FPS e action.

Il laptop e le specifiche del monitor

Inoltre, grazie alla tecnologia NVIDIA Max-Q, il laptop ottimizza automaticamente consumi, durata della batteria e prestazioni, offrendo un raffreddamento efficace e silenzioso anche sotto carico intenso.