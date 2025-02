Assassin's Creed Shadows in realtà permetterà di eliminare i nemici con un solo colpo in furtività, ecco come

La funzione di assassinio in Assassin's Creed Shadows

In caso non lo sappiate, nei giochi precedenti a Origins era normale, se il nemico non ci aveva ancora visto, attaccarlo con la lama celata e toglierlo di mezzo con un solo colpo (da dietro, saltando da un punto sopraelevato, appesi a una sporgenza...). Nel passare però da un action-adventure un gioco di ruolo a mappa aperta, questa capacità si è persa per dare maggior valore alle statistiche del personaggio e alla barra della vita dei nemici.

Va precisato che questa funzione di Assassin's Creed Shadows non è una novità nemmeno per i giochi moderni. Già Valhalla permetteva di attivare dal menù una opzione per abilitare la capacità. Lo stesso avverrà con Shadows.

Ubisoft scrive: "Nelle opzioni di gioco è possibile attivare la funzione 'assassinio in un colpo solo', che permette di assassinare tutti i nemici indipendentemente dalla loro barra della salute".

Se invece non la attivate, il danno dipenderà da elementi come l'equipaggiamento, le abilità acquisite e non solo. Il risultato dell'assassinio viene indicato da dei colori: se la barra è bianca significa che l'avversario sarà eliminato in un colpo, se è gialla farete danni non mortali, se è rossa il colpo sarà bloccato. Alcuni nemici sono pensati per non poter subire un colpo furtivo, per motivi di narrazione o design.

Segnaliamo poi che Assassin's Creed Shadows è nei guai: un video mostra la distruzione di un santuario e i funzionari protestano.