FBC: Firebreak verrà presentato al Future Games Show, ecco quando

Remedy Entertainment ha annunciato che FBC: Firebreak verrà presentato al Future Games Show del prossimo 20 marzo: potremo seguire lo Spring Showcase in diretta a partire dalle 21.00, ora italiana.

L'evento sarà dunque l'occasione in cui avremo finalmente modo di scoprire qualcosa di più sul curioso sparatutto ambientato nel Remedy Connected Universe e, in particolare, legato alle vicende del Federal Bureau of Control.

In arrivo nel corso di quest'anno, FBC: Firebreak tenta la strada dell'esperienza multiplayer con uno spin-off che ci mette al comando di alcuni agenti al servizio dell'agenzia governativa, impegnati a contenere un'anomalia sovrannaturale dai risvolti potenzialmente micidiali.

L'impianto è quello di uno sparatutto in terza persona, arricchito però da un set di abilità peculiari a disposizione dei personaggi e capaci di donare un certo spessore strategico al gameplay.