FBC: Firebreak prosegue lo sviluppo, il periodo di uscita è stato confermato da Remedy

Non c'è ancora una data di uscita, ma considerando lo stato attuale dei lavori sembra che il nuovo sparatutto sia comunque previsto per quest'anno , con dettagli più precisi che arriveranno nel corso dei prossimi mesi per questo interessante spin-off multiplayer sul mondo di Control.

Una digressione multiplayer per il mondo di Control

Uno di questi sarà proprio FBC: Firebreak, un gioco che si discosta alquanto dalla struttura classica dei giochi Remedy essendo un multiplayer, che dunque mette al centro dell'attenzione gli scontri e in secondo piano la narrazione.

Si tratta di un progetto interessante perché espande il mondo di Control mettendo in scena le gesta dell'agenzia Firebreak, linea di difesa contro le forse sovrannaturali che assediano da anni l'Ufficio Federale di Control.

Conosciuto in precedenza con il nome in codice Condor, FBC: Firebreak è uno sparatutto cooperativo per squadre di tre giocatori, che si trovano a combattere all'interno delle strane situazioni che abbiamo visto parzialmente anche in Control.

Anche questo verrà auto-pubblicato da Remedy in seguito alla riacquisizione dei diritti su Control da 505 Games ed è uno dei titoli maggiori previsti per i prossimi mesi dallo studio finlandese, che per il resto sta lavorando a Control 2 e Max Payne 1 e 2.

In base a quanto riferito dalla compagnia, a dicembre il team di sviluppo ha condotto con successo un test tecnico chiuso con giocatori esterni. Hanno testato i servizi di matchmaking e di back-end del gioco, raccogliendo dati ed esperienze che hanno contribuito a plasmare il prodotto finale.