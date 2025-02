The First Berserker: Khazan nasconde una sorpresa nel nuovo trailer

Il nuovo trailer di The First Berserker: Khazan nasconde una sorpresa, anzi una grossa sorpresa. Il video mostra il protagonista dell'action firmato Neople alle prese con la pericolosa Skoffa Cave, una delle zone che avremo modo di esplorare durante la campagna.

Si tratta naturalmente di uno scenario pieno di insidie, trasformato nel corso del tempo in una landa particolarmente minacciosa per chi vi si avventura, come dimostrano le creature che lo abitano e che non perdono tempo ad attaccare chiunque abbia la sfortuna di trovarsi lì.

Al comando dell'abile protagonista di The First Berserker: Khazan, dovremo attingere a tutte le nostre risorse per riuscire a sopravvivere alle terribili prove di questa caverna oscura, ma alcune di esse potrebbero diventare meno spaventose grazie a un'opzione specifica.