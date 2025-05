Gli iPhone potrebbero costare di più in futuro, a causa dei rialzi di TSMC

Come se non bastasse, già di recente Apple si è trovata ad affrontare i dazi statunitensi imposti dalla presidenza statunitense, portando la compagnia di Cupertino alla volontà di spostare una parte sempre più crescente e considerevole della propria produzione in India, con il fine ultimo di ridurre il più possibile i costi.

Secondo quanto riportato dall'utente HaYaO sul social network X, l'azienda cinese di semiconduttori TSMC avrebbe introdotto di recente alcuni aumenti fino al 10% sul costo dei wafer , ovvero la struttura in silicio su cui vengono "impressi" i chip destinati ai dispositivi mobile. Tali rialzi potrebbero, di riflesso, portare ad un aumento del prezzo degli iPhone (e dei suoi altri dispositivi) che usciranno in futuro. Ricordiamo infatti che Apple si affida esclusivamente a TSMC ormai da diversi anni per la realizzazione dei suoi chip proprietari.

Quanto costeranno i prossimi iPhone

Non sappiamo effettivamente in che misura tale aumento impatterà sul listino prezzi dei futuri modelli di iPhone. Già la nuova serie iPhone 17, prevista per quest'autunno, potrebbe portare con sè degli aumenti di prezzo rispetto ai precedenti anni, che potrebbero essere esacerbati dai rialzi di TSMC.

Apple e TSMC

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici speculazioni, che dovranno tenere conto di una conferma (o eventuale smentita) ufficiale dalla compagnia di Cupertino. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito direttamente da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.