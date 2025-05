Cyberpunk 2077 per Nintendo Switch 2 si mostra in un video di quasi quaranta minuti

Come segnalato da VGC, il filmato è un collage di una serie di B-roll distribuiti dalla casa polacca e che in teoria dovrebbero essere usati per il montaggio di video realizzati da redazioni giornalistiche, influencer e via dicendo e non potrebbero essere mostrati singolarmente.

Un corposo assaggio in vista del lancio il prossimo mese

Le clip mostrano vari aspetti del gioco, come ad esempio delle sessioni di guida tra le strade di Night City, combattimenti e sequenze cinematografiche. VGC afferma che i filmati potrebbero provenire da una build di Cyberpunk 2077 più recente e maggiormente ottimizzata di quella messa a disposizione negli eventi a porte chiuse per la stampa successivi alla presentazione di Nintendo Switch e sembrerebbe non mostrare incertezze sul fronte delle prestazioni.

O ogni modo per un verdetto definitivo su questa conversione dovremo attendere ancora poche settimane. Il lancio della versione Nintendo Switch 2 di Cyberpunk 2077 è in programma per il 5 giugno, ovvero lo stesso giorno in cui la console approderà sugli scaffali dei negozi. In precedenza, CD Projekt RED ha confermato che il gioco utilizzerà il DLSS e ha svelato i dettagli sulle modalità grafiche disponibili in modalità portatile e docked.