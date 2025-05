Monster Hunter Wilds stuzzica i giocatori suggerendo un crossover con Street Fighter 6

Prima di Fortnite, la serie di Monster Hunter è forse una delle prime ad aver sfruttato in maniera massiccia i crossover, proponendo missioni evento ed equipaggiamenti a tema nati da collaborazioni con altri giochi creati da Capcom, ma anche di terze parti (ricorderete il Behemoth di Final Fantasy e Geralt da The Witcher in Monster Hunter World) o ispirati a manga e anime giapponesi.

Arriverà a fine maggio?

L'immagine in questione mostra una versione stilizzata di una zampa Felyne, accompagnato dal messaggio "Beccati un po' di ARTIGLI!!". I fan stanno già collegando questo indizio a una collaborazione con Street Fighter 6 in quanto l'immagine ricalca perfettamente lo stile del logo del picchiaduro di Capcom.

A rafforzare le ipotesi, c'è anche il fatto che pochi mesi fa Capcom aveva svelato l'arrivo di una collaborazione per la fine di maggio. Inoltre, non sarebbe la prima volta che le due serie uniscono le forze. Ad esempio, Monster Hunter World ha introdotto dei costumi speciali basati su Ryu e Sakura e un'emote che mima l'Hadoken. Street Fighter 6 a sua volta ha ospitato un evento dedicato a Monster Hunter, permettendo ai giocatori di ottenere oggetti per la personalizzazione a tema.

L'aggiornamento di maggio, pur non trattandosi di un vero e proprio "Title Update", includerà anche altre novità di spessore. In particolare, Capcom ha parlato di "altre funzionalità aggiuntive" e l'introduzione delle versioni temprate a otto stelle di Gore Magala e i quattro mostri Apex. Seguirà durante l'estate l'Aggiornamento principale 2, con il Lagiacrus, un nuovo evento stagionale e altre novità. Sono in programma anche delle modifiche al bilanciamento delle armi, in particolare del Martello, che dovrebbero arrivare con la patch di maggio o, al più tardi, con quella estiva.