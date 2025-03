Monster Hunter Wilds presenta il Title Update 1, primo aggiornamento gratis con trailer e data di uscita

Capcom ha appena presentato il primo aggiornamento gratuito di Monster Hunter Wilds, annunciando la data di uscita attraverso un trailer di presentazione per quello che si presenta come un update davvero sostanzioso all'action RPG.

Tra le maggiori novità c'è la nuova creatura Mizutsune come nuovo obiettivo di caccia e l'introduzione dell'area Grand Hub, ma si tratta solo di alcune delle novità, che sono condensate nel trailer riportato qui sotto, proveniente dall'evento in livestream appena andato in scena.

Con l'occasione, il producer Ryozo Tsujimoto ha anche annunciato un secondo aggiornamento per Monster Hunter Wilds, che arriverà nel corso dell'estate, il quale aggiungerà probabilmente Lagiacrus come altro mostro da cacciare, considerando il teaser mostrato.